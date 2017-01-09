09.01.2017 13:39 Türk jetleri 15 DEAŞ hedefini imha etti

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 15 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 15 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10.31-10.46 saatleri arasında, Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Düzenlenen hava harekatı sonucunda DEAŞ terör örgütü mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 15 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

(İlker Turak / İHA)

