30.12.2016 15:14 Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu'dan 'asgari ücret' zammı eleştirisi:

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, 2017 yılı için kabul edilen asgari ücret ile ilgili olarak, 'Bizim talebimiz yıllık bin 600 TL'de, bu yüzden bu karara asgari ücretle çalışanları tatmin etmedi' dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, 2017 yılı için kabul edilen asgari ücret ile ilgili olarak, "Bizim talebimiz yıllık bin 600 TL'de, bu yüzden bu karara asgari ücretle çalışanları tatmin etmedi" dedi.



Başkan Uslu, 2017 yılı için kabul edilen ve yürürlüğe giren bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücret ile ilgili bir açıklama yaptı. Alınan asgari ücret kararında sendika olarak yetersiz bir zam olarak gördükleri için diretmelerine rağmen asgari bin 404 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Başkan Uslu, belirlenen zammın çalışan kesimin hak ettiği ücretin altında olduğunu kaydetti. Başkan Uslu, "Bir kere bu rakam Türkiye ekonomisinin gerçek değeri değil emekçinin gerçek alacağı ücret değil. Zaten hükümet ve işverenin açıklamalarına da bakınca 'az ama diye' başlıyor. Bu da zam kararının doğru bir ücret olmadığını gösteriyor. Biz Türk iş olarak 'bin 600 TL' dedik ve bunun alt yapısı var. Ekonomik veriler bunu gösteriyordu ama bazen doğrularda işe yaramıyor. Biz belirlenen bu rakama muhalefet olduk ve doğruydu. Bizim istediğimiz bin 600 TL doğru ve çalışanı koruyan bir rakamdı. Ama bizim bu muhalefetimiz işe yaramadı. Çalışanlar için bu kazanım yeterli değil. Türkiye'de ekonomi alanın son çeyrekte yaşanan gelişmelerine yani zamlara bakıldığı zaman belirlenen asgari ücret gelen zamların karşılığı değil. Yani bir nevi artış olmadı. Çalışan kesimden artık özveri beklenmemeli. Çalışan kesim Türkiye'nin gerçek ekonomik yapısına uygun bir şekilde maaşlarını almalı. 2 tarafında bir araya gelerek ikna etme çabaları doğru bir uygulama değil. Gönül isterdi ki Türk-İş'de bu karara imza atsaydı ama olmadı. Bu karara asgari ücretle çalışanları tatmin etmedi. Biz bu konuyu yaklaşık 1 ay boyunca gündeme getirdik ve kamuoyunu bu konuda aydınlatmaya çalıştık ancak yinede hükümet ve işveren tarafı böyle bir karar alarak uygulamaya koydu" diye konuştu.

