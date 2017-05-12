Türk heyetinin ABD ile yaptığı görüşmenin detayı

Amerikan Washington Post gazetesi, üst düzey bir Türk yetkilileye dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Washington'a giden Türk heyetinin Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeye ilişkin kritik bilgiler içeren bir habere imza attı.

Gizlilik kaydıyla gazeteye konuşan Türk yetkili, “Türkiye'nin YPG'ye karşı askeri müdahale hakkını saklı tuttuğu” mesajını Washington Yönetimi'ne ilettiğini ifade etti.

YPG'YE OPERASYON YAPILABİLİR

Söz konusu yetkili, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK bağlantılı YPG güçlerine karşı sınırlı operasyon düzenlediğini fakat bu operasyonların temposunun artabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'ye gitmiş ve ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

ERDOĞAN'DAN ÇİN SEYAHATİ ÖNCESİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin seyahati öncesi havaalanında şu açıklamalarda bulundu: ''Bu ara bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. heyetimiz döndü, şimdi biz en üst düzeyde bu görüşmeleri yapacağız. Bizim yaptığımız görüşme virgül değil nokta mesafesinde olacak.

BİR GECE ANSIZIN GİREBİLİRİZ

Nerede bir tehdit görürsek bir gece ansızın girebiliriz. Bu bölgede ne Amerika ne Rusya'ya tehdit var. Bu tehdit bize''.