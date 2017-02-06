06.02.2017 21:25 'Türk halkına tarihinde ilk defa...'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türk halkına, tarihinde ilk defa doğrudan hür iradesiyle yürütmeyi/hükümeti seçme hakkı verilmektedir' dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türk halkına, tarihinde ilk defa doğrudan hür iradesiyle yürütmeyi/hükümeti seçme hakkı verilmektedir" dedi.

Sosyal medya hesabından 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mevcut parlamenter sistemde halk, doğrudan hükümeti seçemez. Çünkü Anayasa, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görmez. Anayasaya göre halk, sadece yasama üyesi milletvekillerini seçer. Hükümet ise yasama üye tam sayısının salt çoğunluğu arasından çıkar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türk halkına, tarihinde ilk defa doğrudan hür iradesiyle yürütmeyi/hükümeti seçme hakkı verilmektedir. Halkoylamasında Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecektir. Halkoylamasında 'hükümeti doğrudan biz seçeceğiz' diyenler 'evet'; 'hükümeti doğrudan biz seçmeyelim/seçmeyiz' diyenler 'hayır' diyecektir" ifadelerini kullandı.



