13.11.2017 10:54 'Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir'

Dışişleri Bakanlığı, deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkının, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı, deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkının, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece meydana gelen Irak merkezli şiddetli depremden, İran'ın Irak sınırında bulunan Kirmanşah Eyaleti'nin de ciddi biçimde etkilendiği, deprem sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralı bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir. Ülkemiz, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD'la yardım elini uzatmaya hazırdır. Deprem nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.



