Türk Eximbank'tan 450 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türk Eximbank İslam Kalkınma Bankası'nın bir kuruluşu olan ITFC koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan yaklaşık 450 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Türk Eximbank İslam Kalkınma Bankası'nın bir kuruluşu olan ITFC koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan yaklaşık 450 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Türk Eximbank, ihracatçılara desteğin artırılması ve Körfez ülkelerindeki bankalar ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir dizi toplantı gerçekleştirmeye devam ediyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Günay'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği söz konusu ziyaretlerin ilk adımı olan Suudi Arabistan'da National Commercial Bank ile işbirliğinin artırılması, KOBİ ve alıcı kredilerinin finansmanı amacıyla İKB, ITFC ve ICIEC'in katılımıyla sağlanacak uygun maliyetli yeni kredi imkanları gibi konular görüşüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ziyaretler sırasında, International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) koordinatörlüğündeki bir bankalar konsorsiyumundan yaklaşık 450 milyon dolar tutarında iki aşamalı Murabaha Sendikasyon Kredisi temin etmek üzere ITFC ile kredi anlaşması imzalandı. Haziran ayında kullanılacağı belirtilen krediye ilişkin anlaşmayı, Türk Eximbank'ı temsilen Genel Müdür Sayın Adnan Yıldırım Cidde'de imzaladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sekiz finansal kuruluş ile daha toplantılar gerçekleştireceklerini, sukuk ihracı dahil olmak üzere yeni fonlama imkanları ile Afrika'da Türk iş adamlarının desteklenmesi için bazı Körfez bankaları ile işbirliği olanaklarının görüşüleceğini belirtti.

