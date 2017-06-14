'Türk ekonomisinin döviz spekülasyonu yaşayacak zayıflığı yok'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk ekonomisinin döviz spekülasyonu yaşayacak zayıf bir yönü olmadığına dikkat çekerek, '2017 yılında da bunun önemli gelişmelerini göreceğiz' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk ekonomisinin döviz spekülasyonu yaşayacak zayıf bir yönü olmadığına dikkat çekerek, "2017 yılında da bunun önemli gelişmelerini göreceğiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile müzakereleri tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmasının imza töreni için bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Zeybekci, şu anda Afrika'da 10 milyar dolara doğru giden bir Türk yatırımı olduğunu söyledi. Türkiye olarak geçen yıl başarılı bir Afrika zirvesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Zeybekci, 2018 yılında bu zirvenin Afrika'da olacağını kaydetti.

Zeybekci, 2017 yılındaki ilk 5 ay içerisinde ihracattaki artışın yüzde 9 seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki yılın geri kalanında da arttırarak yüzde 10'un üzerinde bir ihracat rakamı ile yıl sonunu kapatacağız" değerlendirmesinde bulundu. Türk ekonomisinin döviz spekülasyonu yaşayacak zayıf bir yönü olmadığına dikkat çeken Zeybekci, "2017 yılında da bunun önemli gelişmelerini göreceğiz" dedi.



"23 ŞEHİRDEKİ CAZİBE MERKEZLERİNDE ŞU ANDA 100 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE BİR BAŞVURU VAR"

Zeybekci, Türkiye'de 2017 yılında yaşanacak olumlu gelişmelerden birinin ise özel sektör yatırımlarındaki artış olacağını vurgulayarak, "Bu da hükümet olarak dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ndeki gelişmelerle olacak. Şu anda görüşmeler anlamında olumlu noktaya geldiğimiz yaklaşık 28 milyar TL'lik bir yatırım. Yıl sonunda bunu 60-70 milyar TL'lik yatırımla sonlandıracağımıza inanıyorum. Ayrıca 23 şehirdeki cazibe merkezlerinde şu anda 100 milyar TL'nin üzerinde bir başvuru var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın imzaları atıldı.

(Benan Özben - Emre Yüzügüldü / İHA)