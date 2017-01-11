11.01.2017 14:15 Türk dünyası ressamları Adana'da buluşuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, resim sanatıyla Adana'nın uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak amacıyla 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı organize etti. 17 ülkeden davet edilen 77 ressam, 12-19 Ocak tarihleri arasında Adana Kültür Sanat Merkezi'nde Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini resmedecek. Türk ressamların fırçasından çıkacak eşsiz koleksiyon, 19 Ocak'ta 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılacak sergide Adanalıların izlenimine sunulacak. Adana Büyükşehir Belediyesi, resim sanatıyla Adana'nın uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak amacıyla 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı organize etti. 17 ülkeden davet edilen 77 ressam, 12-19 Ocak tarihleri arasında Adana Kültür Sanat Merkezi'nde Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini resmedecek. Türk ressamların fırçasından çıkacak eşsiz koleksiyon, 19 Ocak'ta 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılacak sergide Adanalıların izlenimine sunulacak.



Küratörlüğünü Doç. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akegün'ün üstlendiği 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova, Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Tacikistan'dan 77 ressam katılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini çeşitli tekniklerle tuvale yansıtacak Türk dünyası ressamlarıyla, 12 Ocak günü 75. Yıl Sanat Galerisi'nde saat 10.30'da bir araya gelerek, sanat çalıştayını başlatacak. Açılış toplantısına Adana Kent Konseyi bileşenleri, dernekler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sına sanatsever vatandaşlar da katılacak.



Eşsiz koleksiyon 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sergilenecek



Türk dünyası ressamları, seremoninin ardından geziler yapıp, Adana'yı çıplak gözle görme imkanı bulacak. Usta sanatçılar, daha sonra Adana Kültür Sanat Merkezi'nde (Tarihi Kız Lisesi Binası) 19 Ocak'a kadar resimlerini tamamlayacak. Bu süreçte sabah 09.00'dan itibaren ressamların çalışmaları halka açık olacak. Sanatseverler ve resim tutkunları, Adana'yı çeşitli yönleriyle tuvale yansıtan Türk dünyası ressamlarıyla kısa söyleşiler de yapabilecek. Ressamlar 'Adana' temalı resimlerinin yanı sıra bir de özgün eser resmedecek. Sanat çalıştayının son günü olan 19 Ocak'ta 77 ressamın eserleri, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Ortaya çıkacak eşsiz Adana resim koleksiyonu, 30 Ocak'a kadar izlenimde kalacak.

