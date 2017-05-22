'Türk dizileri turizme şaşırtacak derecede katkı sağlıyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk dizilerinin turizme inanılmaz derecede katkı sağladığını belirterek, Rusya, Hindistan ve Arap ülkeleriyle ortak dizi çekilmesi için gereken zemini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk dizilerinin turizme inanılmaz derecede katkı sağladığını belirterek, Rusya, Hindistan ve Arap ülkeleriyle ortak dizi çekilmesi için gereken zemini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Antalya'nın turizm beldelerinden Belek'te Uluslararası Medya Forumuna Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 50 ülkeden 145 gazetecinin katılımıyla başlandı. Forumda konuşan Bakan Avcı, Türk turizminin güneş, kum ve deniz gibi kıyı turizminden farklı kulvarlara da harekete geçtiğini belirtti. Türkiye'nin 1980'li yıllarda başlattığı turizm hamlesiyle bugün dünyanın 6'ncı büyük turizm destinasyonu olduğuna işaret eden Bakan Avcı, Turgut Özal'ın başlattığı turizm girişiminin, o günün şartlarına göre Türkiye'de turizmin kıyı turizmi üzerinde şekillendiğini söyledi. "Türkiye'nin potansiyeli bunun çok üzerinde" diyen Nabi Avcı, "Biz sadece deniz kum güneşle 6. büyük destinasyonu olduysak bu demektir ki diğer turizm potansiyelimizi harekete geçirdiğimiz ve birlikte değerlendirdiğimiz zaman daha ileri gelmememize hiçbir sebep yok" dedi.



ABD'DEN KURVAZİYER PAKET PLANI

Forumda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Avcı, ABD ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisi hakkında sorulan bir soruya, şöyle cevap verdi:

"10 bin kilometre öteden kalkıp geliyorsa insanlar tek bir destinasyonla geçirmek istemiyorlar. Akdeniz çanağında birçok ülkeyi görmek istiyorlar. Biz ABD'den gelebilecek bu hedef kitleye sadece Türkiye'yi değil Mısır, Yunanistan, İsrail gibi ülkeleri turun içine sokabilecek bir paket sunabilirsek ciddi bir gelişme olabilir. Diğer ülkelerde bu projeye sıcak bakıyor. İsrail de bizimle işbirliği yapmak istiyor."



ARAPLAR ABD VE AVRUPA KONUSUNDA İSTEKSİZ

Ortak geçmişe rağmen Arap dünyasının sunduğu imkanlardan yeterince yararlanamadıklarını kaydeden Avcı, İslam Kalkınma Bankası anlaşmasıyla Arap girişimcileri Türkiye'de, Türk girişimleri de Arap dünyasında poliçe garantisi verildiğini aktardı. Arapların termal ve sağlık turizmine ilgi gösterdiğine dikkat çeken Avcı, "Potansiyelini yeni yeni fark ettiğimiz alanlardan birisi de Arap pazarı. Arap yetkililerini termal turizmin gelişmiş olduğu illerimizde ağırladık. Arapların Avrupa ve ABD'den aldıkları sağlık turizmi konusunda bir isteksizlik görülüyor. Türkiye'nin yakın olması ve sunduğu imkanlar dolayısıyla Araplar bu konuda bizi tercih ediyor" diye konuştu.



RUSYA VE ARABİSTAN DİZİLERİ

Türk dizilerinin turizme katkısını oldukça şaşırtıcı bulduğunu dile getiren Avcı, Rusya ve Hindistan'la ortak dizilerin gündemde olduğunu kaydetti. "Türk dizileri bizi de şaşırtacak şekilde Türk turizmine anlamlı katkılarda bulunuyorlar" diyen Avcı, Marmaris ve Bodrum'da 135 dizi sektör temsilcilerini ağırlayacaklarını belirtti. Avcı, Hint dizilerinin Türkiye'de çok izlendiğini, aynı şekilde Türk dizilerinin de Hindistan'da izlendiğine dikkat çekerek, Hindistan ve Rusya ile ortak dizi yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

(Suat Metin - Adem Akalan / İHA)