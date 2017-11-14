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'Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı' başladı
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'Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı' başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) ile Türk Dil Kurumu (TDK) öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları çerçevesinde düzenlenen 'Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı' başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) ile Türk Dil Kurumu (TDK) öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları çerçevesinde düzenlenen 'Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı' başladı.
AYK, TDK ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) iş birliğiyle düzenlenen Kurultay'da yaklaşık 50 ülkeden 320 bilim adamı Türkçeyi her yönüyle ele alıyor. 16 Kasım'da sona erecek kurultayın açış konuşmalarını Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, AYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ve YTSAM Başkanı Dr. Hasan Celal Güzel yaptı.
Işık, konuşmasında dilin sadece bir haberleşme aracı olmadığına, dilin aynı zamanda bir kültür hazinesi olduğuna dikkat çekti. Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugati't-Türk adlı sözlüğünün bir kültür müzesi olduğunu belirten Işık, Türklerin binlerce yıllık tarihlerinde dillerini bir kilim gibi dokuduklarını söyledi. Bugün sınırlarIn ötesinde büyük bir coğrafyada Türkçe'nin yaşadığını ifade eden Işık, Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Türkçenin çekilmediği yerler vatandır' sözünü hatırlattı.

"2017 TÜRK DİLİ İÇİN ÖNEMLİ"
Prof. Dr. Derya Örs, Türkçe'nin karşılaştığı bazı olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2017'nin Türk Dili Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, yıl sonuna gelinirken düzenlenen bu kurultayın ses getirecek mühim bir faaliyet olduğunu ifade etti. Örs, kurultaya katılan bilim adamlarının çalışmalarıyla Türk halkları arasında sağlam ilişkilerin tesis edilmesinde mühim bir yol katedileceğini ve böylece İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' sözünün hayata geçirilebileceğini söyledi.
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, dünyanın dört bir yanındaki Türkleri birbirine bağlayan bağın dil olduğunu ifade etti. Kaçalin, bu bağın zaman zaman kesilmeye çalışılsa da tek ses, ortak renk olan Türkçenin hiçbir zaman kaybolup gitmediğini söyledi. Teknoloji ve bilgi çağının dünyayı bir küreye indirgeyerek milli kimlikleri yok saydığını belirten Kaçalin, dünyanın kelimeler üzerinden işgal edildiğini söyledi. Siyasi, iktisadi ve içtimai yapıların zorlamalarıyla Türkçenin kirlenmeye başladığını ifade eden Kaçalin, bu durum karşısında 2017 yılının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, AYK ve TDK öncülüğünde Türk Dili Yılı ilan edildiğini sözlerine ekledi.
(EV-MK-Y)
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