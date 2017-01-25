Türk derbisi Anadolu Efes'in

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 mağlup etti.
Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 mağlup etti.
Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Elias Koromilas xx Anadolu Efes: Cedi Osman xx 4, Paul xxxx 21, Granger xx 9, Brown xxx 12, Dunston xx 14, Honeycutt xx 8, Heurtel xxx 17, Kirk x 3, Thomas xx 5, Can Maxim Mutaf xx Başantrenör: Velimir Perasovic Darüşşafaka Doğuş: Clyburn xx 8, Wanamaker xxxx 24, Moerman xx 11, Wilbekin x 1, Zizic xxx 16, Bertans xx 10, Furkan Aldemir x 1, Birkan Batuk xx 10, Mehmet Yağmur x, Anderson x, Harangody x Başantrenör: David Blatt 1. Periyot: 25-19 (Anadolu Efes lehine) Devre: 42-38 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 64-56 (Anadolu Efes lehine)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.