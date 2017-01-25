Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türk derbisi Anadolu Efes'in
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türk derbisi Anadolu Efes'in

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 mağlup etti.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Elias Koromilas xx
Anadolu Efes: Cedi Osman xx 4, Paul xxxx 21, Granger xx 9, Brown xxx 12, Dunston xx 14, Honeycutt xx 8, Heurtel xxx 17, Kirk x 3, Thomas xx 5, Can Maxim Mutaf xx
Başantrenör: Velimir Perasovic
Darüşşafaka Doğuş: Clyburn xx 8, Wanamaker xxxx 24, Moerman xx 11, Wilbekin x 1, Zizic xxx 16, Bertans xx 10, Furkan Aldemir x 1, Birkan Batuk xx 10, Mehmet Yağmur x, Anderson x, Harangody x
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 25-19 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-38 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 64-56 (Anadolu Efes lehine)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Banvit deplasmandan puanla döndü
Ortağını delik teşik edip üzerinden arabayla geçti
Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda fark yedi
8 kişiye terörden tutuklama
Fenerbahçe Macar temsilciyi mağlup etti
İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Beşiktaş'ta Demba Ba bombası! Bedavaya oynayacak...
Beşiktaş'ta Demba Ba bombası! Bedavaya oynayacak...
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Banvit deplasmandan puanla döndü
Banvit deplasmandan puanla döndü
Ortağını delik teşik edip üzerinden arabayla geçti
Ortağını delik teşik edip üzerinden arabayla geçti
Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda fark yedi
Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda fark yedi
8 kişiye terörden tutuklama
8 kişiye terörden tutuklama
Fenerbahçe Macar temsilciyi mağlup etti
Fenerbahçe Macar temsilciyi mağlup etti
İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı
İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı
Türk derbisi Anadolu Efes'in
Türk derbisi Anadolu Efes'in
Trump: Duvarın inşasına hemen başlanacak
Trump: Duvarın inşasına hemen başlanacak
Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi mağlup etti
Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi mağlup etti
Bellona AGÜ sahasında kazandı
Bellona AGÜ sahasında kazandı
Yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 14 yaralı
Yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 14 yaralı
Yılın En İyi Özel Haber Ajansı: İHA
Yılın En İyi Özel Haber Ajansı: İHA

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English