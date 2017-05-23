'Türk Büyükelçiği önünde çıkan kavga kabul edilemez'
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türk Büyükelçiliği önünde çıkan kavgayı 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türk Büyükelçiliği önünde çıkan kavgayı "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önünde çıkan kavgayı "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Tillerson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konudaki düşüncelerimizi iletmek için Türkiye Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdık. Konuyla ilgili başlattığımız soruşturma halen sürüyor" dedi. Tillerson, Cumhuriyetçi Senatör McCain'in "Türk Büyükelçisi sınır dışı edilsin" sözünü hatırlatan gazetecilere, "Böyle bir karara varmadan önce soruşturmanın tamamlanmasını beklememiz gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
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