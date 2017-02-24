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Türk bilim adamları Antarktika'ya gitti
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Türk bilim adamları Antarktika'ya gitti

Antarktika'da kurulacak 'Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü' için ön fizibilite çalışması yapacak olan Türk bilim adamları yola çıktı. Atatürk Havalimanında açıklama yapan grupta 9 bilim adamı bulunuyor.

Antarktika'da kurulacak 'Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü' için ön fizibilite çalışması yapacak olan Türk bilim adamları yola çıktı. Atatürk Havalimanında açıklama yapan grupta 9 bilim adamı bulunuyor.
Türk bilim adamları, önce tarifeli uçakla Arjantin'in başkenti Buenos Aires aktarmalı Şili'nin başkenti Santiago'ya geçeceklerini, buradan da Punta Arenas kıyı şehrine varacaklarını kaydeden Özsoy, daha sonra Antarktika'daki King George adasına geçtikten sonra kiralanan araştırma gemisinde bilimsel çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Dünyanın yüzde 70 tatlı su rezervinin Antartika'da olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burcu Özsoy, "Şu an Antarktika, hiçbir dünya ülkesine ait olmayan, 53 dünya ülkesinin bayrağı altında yönetilen bir kıta. 29 ülke danışman statüsündeyken geriye kalan 24 ülke gözlemci statüsünde. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz gözlemci statüsüne 1995 yılında geçtik. O günden bu yana yapılan bilimsel çalışmaların daha seyrek olmasından ötürü gözlemci statüsünde kaldık. Danışman statüsüne geçmek şu anlamda önemli. Kıtayla ilgili alınması gereken kararlar olduğunda, bu mekanizmanın içinde olmak dünya ülkeleri tarafından çok büyük bir strateji olarak görülüyor. Ancak danışman ülkelerin oy hakkına sahip olduğu bir kıta. Bu anlamda danışman statüsüne geçmenin şartı da barış ve bilime adanmış Antarktika kıtasının sadece bilimsel olarak ele alınması, değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmaların yapılmasıdır. Biz de aynı katkı ve stratejide giderek, bu sistemin içinde olmak adına, yapmış olduğumuz daha seyrek çalışmaları Türk bilim insanlarına açacak şekilde Türk bilim üssü kurulması hedefindeyiz" dedi.
Yedi erkek ve iki kadından oluşan ekipte İTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Hitit Üniversitesinden bilim insanlarının yer aldığını ifade eden Özsoy, "Öncelikle Cumhurbaşkanlığı uhdesinde gerçekleştirilen projeye verilen tüm destekler için sayın Cumhurbaşkanımıza, aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü beyefendinin desteklerine, yine aynı şekilde bu bakanlıktan almış olduğumuz her türlü desteğe teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ANTARTİKA'DA OY HAKKI ELDE EDEBİLİRİZ"
Doç. Dr. Burcu Özsöy bilimsel çalışmaları bittikten sonra üye ülke statüsüne geçebileceklerini belirterek, şöyle konuştu: Herhangi bir ülkenin hak sahibi olmadığı, 53 ülkenin bayrağı altında yönetilen Antarktika kıtasında, 1961'de yürürlüğe giren, Türkiyenin de taraf olduğu 'Antarktika Antlaşması' ile sadece bilimsel çalışmalara ve
araştırma istasyonlarının faaliyet göstermesine izin veriliyor. Yeraltı ve yer üstü kaynakları 2048 yılına kadar koruma altında olan Antarktika Kıtasında alınacak kararlarda 29 ülke oy kullanabiliyor, Türkiye gibi 24 ülke ise gözlemci statüsünde bulunuyor. Biz bu bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra üye ülke sınıfına
geçebileceğiz. Antarktika Kıtasının geleceğinde söz sahibi olmak ve ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek için kıtada bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor."

EKİPTE 9 KİŞİ VAR
Ekipte, İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğindeki ön fizibilite ekibinde Karadeniz Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Ersan Başar, Hitit Üniversitesinden Öğr. Gör. M. Nurullah Alkan ile İstanbul
Teknik Üniversitesinden Yrd. Doç. Burak Karacık, Dr. Hakan Yavaşoğlu, Arş. Gör. O. Sabri Durak, Arş. Gör. Ayşe Giz Gülnerman Gengeç, Kaptan Özgün Oktar ve Kaptan Sinan Yirmibeşoğlu yer alıyor.
(Tuncer Cengiz/İHA)

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