Türk bayrağı Everest'te dalgalandı

Dünyanın en zor maratonu olan Everest'e Türkiye'den ilk katılan sporcu ünvanını alan Ece Vahapoğlu, 5 bin 364 metredeki Everest ana kampına ulaşarak, Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Dünyanın en zor maratonu olan Everest'e Türkiye'den ilk katılan sporcu ünvanını alan Ece Vahapoğlu, 5 bin 364 metredeki Everest ana kampına ulaşarak, Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Dünyanın en zor maratonu olan Everest'e Türkiye'den ilk katılan sporcu ünvanını alan sunucu yazar Ece Vahapoğlu, 29 Mayıs'ta başlayacak yarış öncesi 5 bin 364 metredeki Everest ana kampına ulaştı. Burada Türk bayrağını dalgalandıran Vahapoğlu, büyük mutluluk yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu destekleriyle Everest Maratonu'na katılan Vahapoğlu, ana kampı da içeren farklı rakımdaki zorlu rotada, diğer sporcularla her gün 5-6 saat yürüdü. Yapılan yürüyüşler sporculara yüksek rakımdaki iklime alışma imkanı da sağladı. Everest Maratonu'na 34 ülkeden toplam 170 sporcu katılıyor. Lisanslı atlet Ece Vahapoğlu, 29 Mayıs'ta 7 saat boyunca Everest'te 4 bin 571 metre rakımdan 3 bin 440 metreye, 20 sporcunun katılacağı 21 kilometre yarı maratonda koşacak.



AZ OKSİJEN, DÜŞÜK HAVA BASINCI SPORCULARI ZORLUYOR

Everest'te yüksek rakıma, az oksijene ve düşük hava basıncına alışmak ve yokuş yukarı yürüyüşlerle yükseklere çıkmak için her gün en az 5-6 saat yürüyen Ece Vahapoğlu, maceranın ikinci haftasında 5.364 metreye ulaştıklarını kaydetti. Dünyada pek çok maceraseverin hayalini süsleyen Everest Ana Kampı'na ulaşmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Vahapoğlu, gururla Türk bayrağını dalgalandırdığını kaydetti. Vahapoğlu, "Fiziksel ve psikolojik şartlara dayanmak gerçekten zor. Durmaksızın 21 kilometre koşacağım. Bu yarışta Türkiye'yi temsil ettiğim için gururluyum" dedi.

"En büyük hayalimi ve hedefimi gerçekleştiriyorum" diyen Vahapoğlu, "14 yıldır gerçekleşen Everest Maratonu'na kaydı yapılan ilk Türk unvanını da almak önemli bir adımdı. Şimdi asıl hedef bu zorlu yarışı bitirebilmek. Everest Ana Kampı'na ulaşabilmek birkaç yıl önce bana öyle uzak ve öyle zor bir fikir geliyordu ki. İnsan gerçekten isteyince ve içindeki güce inanınca oluyormuş. Hala çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Vahapoğlu, 14 Mayıs'ta gittiği Nepal'de 3 Haziran 2017 tarihine kadar 21 gün boyunca kalacak. Everest Maratonu'nda Ece Vahapoğlu'na bir de kameraman eşlik edecek ve maceranın belgesel filmi de çekilecek. Sosyal medya paylaşımları ve belgesel film ile Ece Vahapoğlu 'Herkes İçin Spor' farkındalığı oluşturulmasına katkıda bulunacak.

(Selçuk Böke/İHA)