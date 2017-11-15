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Türk bayrağı bu görüntüsüyle büyüledi
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Türk bayrağı bu görüntüsüyle büyüledi

Fatih'te yer alan tarihi Yedikule Surlarıma yansıtılan Türk bayrağı adeta görsel şölen sundu. Görenleri heyecanlandıran ay yıldızlı yansı adeta Türk bayrağını tarihle buluşturdu.

Fatih'te yer alan tarihi Yedikule Surlarıma yansıtılan Türk bayrağı adeta görsel şölen sundu. Görenleri heyecanlandıran ay yıldızlı yansı adeta Türk bayrağını tarihle buluşturdu.
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan tarihi Yedikule Surlarının güzelliğine Türk bayrağının da ihtişamı eklenince ıssız Yedikule Zindanlarının arasında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Yedikule Surlarının Kennedy Caddesi üzerinde kalan kısmına yansıtılan ay yıldız geceyi aydınlatırken, renkli görüntüler oluşturdu. Etkileyici görüntülerin ortaya çıktığı aydınlatma, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların durarak önünde fotoğraf çekildiği tarihi surlar adeta yapılan yansıyla adeta Türk bayrağını tarihle buluşturdu.

"TARİH İLE BAYRAĞI BİR ARADA GÖRDÜK"
Cadde üzerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Tarih ile bayrağı bir arada gördük, bayrağımızı seviyoruz her gördüğümüz zaman bizlere heyecan veriyor. Bayrak bizim millet olarak varlığımızın önemli unsurlarından birisidir. Bu yansıyı gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz tabii ki. Bayrak milli bir semboldür, harcanmaması gerekir ama gerekli yerlerde de olması gerekir" dedi.
Türk bayrağı yansısının önünden geçerken heyecanlandığını belirten Berke Çayır ise, " Bu yansıyı gördüğüm zaman heyecanlanıyor ve duygulanıyorum. Geçerken gördüğüm zaman gurur duyuyorum, bunun gibi görseller yapıldıkça daha hoş daha güzel duygulara sokuyor ve güzel duruyor" şeklinde konuştu.
(Ufuk Kıvık /İHA)
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