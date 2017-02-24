Türk Başkonsolosluğuna saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı

Prizren Temel Mahkemesi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendiği şüphesiyle 5 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Prizren Temel Mahkemesi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendiği şüphesiyle 5 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Prizrenli I.S., Eg.S., B.S., Ed.S. ve B.B., Kosova Ceza Yasası'nın 31'inci maddesinin 173'üncü fıkrası uyarınca "Uluslararası koruma altındaki kişilerin tehlikeye atılması" kapsamında suçlanıyor.

Prizren Temel Mahkemesi bünyesindeki Ağır Suçlar Dairesi tarafından hazırlanan iddianamede zanlıların uluslararası koruma altında olan şahsiyetin resmi binasına şiddet uygulayarak saldırı düzenledikleri belirtildi. Zanlıların düzenledikleri saldırıyla insanların hayatlarını tehlikeye attıkları, Türk Başkonsolosluk binasına molotof ve kaldırım taşlarıyla saldırdıkları kaydedildi.

28 Kasım 2016 tarihinde 5 zanlı, sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu'na molotoflu saldırı düzenlemelerinin ardından kısa bir süre sonra polis tarafından tutuklanmıştı.

(Ercan Kasap / İHA)