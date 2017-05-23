Türk basınının acı kaybı

Yeni Şafak gazetesi Yazarı Akif Emre, Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yeni Şafak gazetesi Yazarı Akif Emre, Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Emre, bir dönem Yeni Şafak'ın Genel Yayın Yönetmenliğini de yapmıştı. Emre'nin cenazesi, 24 Mayıs Çarşamba ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.