Türk bankacılık sektörünün aktif toplamı Mayıs'ta yüzde 7,3 arttı

BDDK Mayıs ayı verilerine göre sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre yüzde 7,3 artışla 199 milyar 984 milyon TL oldu.

BDDK Mayıs ayı verilerine göre sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre yüzde 7,3 artışla 199 milyar 984 milyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2017 yılı Mayıs ayı Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Bankalar tarafından kuruma raporlanan verilere göre; Mayıs 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 931 milyar 21 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre yüzde 7,3 artışla 199 milyar 984 milyon TL olurken, Mayıs 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 889 milyar 158 milyon TL, menkul değerler 366 milyar 245 milyon TL oldu. 2016 yılsonuna göre krediler yüzde 8,9 oranında artarken, menkul değerler toplamı yüzde 4,2 oranında arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre yüzde 7,3 artışla 1.559.528 milyon TL oldu. Mayıs 2017 döneminde sektörün dönem net kârı ise 21 milyar 173 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,7 seviyesinde bulundu.

