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Türk Azınlığa Yunan oyunu
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Türk Azınlığa Yunan oyunu

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan hükümetinin Gümülcine ve İskeçe tayinli müftülerine, istifa etmeleri için baskı uyguladığını söyledi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan hükümetinin Gümülcine ve İskeçe tayinli müftülerine, istifa etmeleri için baskı uyguladığını söyledi.
Yunan hükümeti, Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya bölgesindeki Gümülcine tayinli Müftüsü Hafız Cemali Meço ve İskeçe tayinli Müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu'nun görevlerinden istifa etmeleri için baskı uyguladığını söyleyen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, 240 İmam Yasası diye bilinen uygulamayla da azınlığın dini haklarının elinden alınacağını öne sürdü.
Azınlık Yasasına göre müftüleri Müslüman Türk cemaatinin seçmesine rağmen, Yunan hükümetlerinin atadığı müftüler tarafından bu makamların işgal altında oluğunu belirten ABTTF Başkanı Habipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
"Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya bölgesinde Yunan okullarına giden 12 bin Türk çocuğuna din dersi verecek 240 sözleşmeli din dersi öğretmeni görevlendirildi. Yunan hükümeti sözleşmeli bu öğretmenleri devlet memuru kadrosuna alarak onlara memur statüsü kazandırdı. Bu uygulama Türk azınlığın din işlerine doğrudan müdahaledir. Yunanistan, 2017 yılının ilk ayında önceden hazırladığı Batı Trakya Türk Azınlığımızın dini özerkliğini yok etme planını uygulamaya geçirdi. '240 İmam Yasası' olarak bilinen bir uygulamayı hayata geçirmek suretiyle Yunanistan, Batı Trakya'da on yıllardır devam eden müftü sorununa 'müftülerin azınlık üyeleri tarafından seçildiği' gerekçesini öne sürerek bir çözüm getirdiğini söyleyecek. Azınlığımızın eğitim özerkliğinde olduğu üzere 'yaptım-oldu' yaklaşımı şimdi de dini özerkliğimizde tamamen devreye girecek. Böylece yıllar içerisinde çeşitli uygulamalarla gasp edilen dini özerkliğimiz Yunanistan tarafından tamamen ortadan kaldırılacak. Uygulamaya konan bu senaryoyu azınlığımızın kabul etmesi mümkün değildir."
(Mehmet Koca/İHA)


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