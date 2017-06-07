Türk askerinin Katar'da konuşlandırılması tasarısı Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda Katar topraklarında Türk askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Katar topraklarında Türk askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetleri'nin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması ile anlaşmanın tadili hakkında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanun tasarısına göre, Türkiye Katar'da müşterek bir karargah, koordinatör heyet, destek unsurları, kara ve deniz unsurları bulundurabilecek. Katar'da bulunacak birliğin asli görevinin; gerçekleştirilecek müşterek/birleşik tatbikatların ve eğitimlerin vasıtasıyla Katar'ın savunma imkanının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin desteklenmesinin, her iki tarafın da diğer ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ile eğitim/tatbikatlar icra edebilmesini, terörizmle mücadelenin uluslararası barışa katkı sağlamak olması amaçlanıyor.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)