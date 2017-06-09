Türk askerinin Katar'a konuşlanmasına dair kanun Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Katar arasında yapılan protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Katar arasında yapılan protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayıda yayımlanan 7223 sayılı kanunda, "28 Nisan 2016 tarihinde Doha'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması' ile 10 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da imzalanan 'Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur" denildi.



TÜRK ASKERİNİN KATAR'DA ASKERİ EĞİTİM VERMESİNE DAİR PROTOKOL RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Türkiye ile Katar arasında Jandarma eğitim ve öğrenimine ilişkin işbirliği protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7022 sayılı kanunda, "2 Aralık 2015 tarihinde Doha'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolü'nün onaylanması uygun bulunmuştur" denildi.

(Musa Erdoğan – Caner Ünver / İHA)