Türk askerinden o fotoğrafa cevap!

TSK destekli ÖSO güçlerinin DEAŞ'tan El Bab'ı alarak Münbiç'e doğru ilerlemesi Amerikan yönetimini ürküttü. ABD, Suriye'de bulunan 500 kişilik gücünden bir birliği PKK'nın Suriye kolu YPG'nin hakim olduğu Münbiç kırsalına gönderdi.

ABD-YPG BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

YPG'ye 'koruma kalkanı' oldukları söylenen ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerler, Amerikan bayrağı asılı zırhlı araçlarıyla Münbiç'teki güvenlik noktalarına yerleştirildi.

Önceki gün yayınlanan bu görüntülerin ardından dün de ABD'li askerlerin YPG'li teröristlerle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

YPG ARMASI DA TAKMIŞLARDI

Fotoğrafta Münbiç'e gönderilen ABD askerlerinin bölgedeki YPG'lilerle Amerikan bayrağı açarak poz verdiği görüldü.

Fotoğrafın arka planındaki araçlarda ise ağır silahlar dikkat çekti. Araçların birinde gövdeye monteli kaide üzerinde Amerikan üretimi MK-19 40mm bomba atar göze çarptı.

Aynı silah daha önce Rakka yakınlarında YPG arması takan ABD özel kuvvet mensuplarında da görüntülenmişti. İddiaları önce reddeden Pentagon, daha sonra MK-19 taşıyan özel kuvvet askerlerinin YPG armalarını güvenlikleri için taktığını açıklamıştı.

TÜRK ASKERİNDEN NAZİRE

ABD askerlerinin yayınladığı fotoğraftan kısa bir süre sonra El Bab'a giren birliklerimizde yer alan Türk komandolarının çektirdiği bir fotoğraf karesi sosyal medyaya düştü.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'ye gönderilen Muş'taki 49'uncu Komando Tugayı'na mensup komandolar, El Bab'ta çektirdikleri fotoğrafta Türk bayrağını açarak zafer pozu verdi.