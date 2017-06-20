Türk askeri Katar'da

Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan askeri tatbikat kapsamında Türk askeri Katar'a ulaştı.

Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan askeri tatbikat kapsamında Türk askeri Katar'a ulaştı.

Katar Savunma Bakanlığı, tatbikata katılmak için birinci grup Türk askerinin Katar'ın başkenti Doha'ya geldiğini açıkladı ve ilk eğitimlerini Tarık bin Ziyad askeri üssünde gerçekleştirdiklerini belirtti. Uzun zamandır planlanan tatbikatlar, silahlı gruplarla mücadele çabalarını arttırmayı ve bölgede istikrarı sürdürmeyi amaçlıyor.

