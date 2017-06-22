Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türk askeri Katar'a gidiyor!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türk askeri Katar'a gidiyor!

Katar'da üst düzey görevde bulunacak Türk birliği yola çıkıyor. İlk kafilede 25 asker ve 5 zırhlı araç yer alıyor.

Katar'daki üste görev yapacak ilk grup asker bugün gidiyor. Katar'a gidecek ilk grupta 25 asker ve 5 zırhlı araç var.

İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türk asker sayısı 113'e çıkacak. Katar'a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı öğrenildi. İleri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar'a konuşlanması öngörülüyor.

BAYRAMDAN SONRA ORTAK TATBİKAT

Türk askerinin Katar'a ulaşmasından sonra Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapacak. Tatbikatın Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Türk yetkililer, tatbikatın Körfez'deki hiçbir ülkeyi hedef almayacağını aksine tüm bölgenin güvenliği için yapılacağına dikkat çekiyor. Körfez krizinin ardından yapılan Katar'la askeri işbirliği anlaşmaları, TSK unsurlarının Katar Silahlı Kuvvetleri'ne askeri eğitim vermesini ve ortak tatbikat yapılmasını içeriyordu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
CHP yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi
DAEŞ yine cami vurdu!
Türk askeri Katar'a gidiyor!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
'Adalet sokaklarda değil, meşru zeminlerde aranır'
Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu havadan görüntülendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü
ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü
Çeyrek finalde rakip Yunanistan
Çeyrek finalde rakip Yunanistan
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
CHP yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi
CHP yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi
DAEŞ yine cami vurdu!
DAEŞ yine cami vurdu!
Türk askeri Katar'a gidiyor!
Türk askeri Katar'a gidiyor!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
'Adalet sokaklarda değil, meşru zeminlerde aranır'
'Adalet sokaklarda değil, meşru zeminlerde aranır'
Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu havadan görüntülendi
Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu havadan görüntülendi
Manisa'da flaş gelişme: 6 kişi tutuklandı
Manisa'da flaş gelişme: 6 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışına telefonla bağlandı
Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi
Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Meksika galibiyetle tanıştı
Meksika galibiyetle tanıştı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English