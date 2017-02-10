10.02.2017 17:02 Türk askeri Kardak Kayalıklarından ayrılmıyor

21 yıl önce Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıklarında Türk askeri 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor. 2 gündür sessizliğin hakim olduğu Kayalıklar için Türk askeri bekleyişini sürdürüyor. 21 yıl önce Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıklarında Türk askeri 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor. 2 gündür sessizliğin hakim olduğu Kayalıklar için Türk askeri bekleyişini sürdürüyor.

29 Ocak Pazar sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretinin ardından Kardak Kayalıkları tekrar gündeme gelmişti. Akar'ın ziyaretini tehdit olarak algılayan Yunan yetkililer Kardak kayalıklarına sahil güvenlik ekibini göndermişti. Türk karasularına girerek sınır ihlali yapan Yunan askerleri ile Türk askerleri zaman zaman karşı karşıya gelmişti. 12 gündür Türk karasularına bir çok kez giren Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk askerleri tarafından geri püskürtülmüştü. Bu olayların ardından 2 gündür Kardak kayalıklarında sessizlik hakim. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir bot Kardak etrafında nöbetine devam ederken, Çatal Ada yakınlarında ise bir Türk savaş gemisi nöbet tutuyor. Yunan karasularında ise Yunan sahil güvenlik ekiplerinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

(Eren Ayhan/İHA)

