Türk asıllı İsveçli Sultan Kayhan vekil oldu

2014 yılındaki seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'den yedek aday olan Sultan Kayhan, bir milletvekili sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakınca milletvekili oldu.

2014 yılındaki seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'den yedek aday olan Sultan Kayhan, bir milletvekili sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakınca milletvekili oldu.

Stockholm'de dünyaya gelen Kayhan, üniversiteden sonra politikaya başladı. Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e çalışma için gelen bir işçi ailesinin kızı olan 29 yaşındaki Sultan Kayhan milletvekilliği sürecinde "Eşitlik, ayırımcılık ve ırkçılığa" karşı çalışma yapacak.

7 senedir siyasetin içinde olan Kayhan, Sosyal Demokrat parti ve Yeşiller Çevre Partisi azınlık hükumeti içinde çalışmalarına hız vermiş ve kongre üyeliğine seçilmişti.

(Metin Altınışık / İHA)