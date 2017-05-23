Türk antrenör dünya markası oldu

Dünyanın en iyi antrenörleri arasına girmeyi başaran, Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, bir gecede beş altın kemer kazanınca, dünya basınının gündemine oturdu.

Dünyanın en iyi antrenörleri arasına girmeyi başaran, Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, bir gecede beş altın kemer kazanınca, dünya basınının gündemine oturdu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Hamburg'da Türk boks kulübü EC BOXING'in düzenlediği gecede beş boksörünü ringe çıkaran Bülent Başer, beş altın madalya kazandı.

Fatih Keleş ile Avrupa Şampiyonluğuna uzanan Başer, başarıya büyük emekler ile ulaştıklarını belirterek, "Tabii ki bu başarıların arkasında büyük hikayeler yatmaktadır. Buz dağının görünmeyen yanı antrenman teknik ve dönemlerimizdir. Fatih, amatör hayatında dört rauntluk maçlara çıkıyordu. Onu çalıştırarak on raunt maç yapacak hale getirip bir de dünyanın en iyi boksörleriyle dövüştürerek altın kemer kazanmak kolay iş değildir, bu da benim özel tekniklerim sayesinde oldu. Amatör antrenman ile profesyonel antrenman arasındaki farkı kendisi de görerek şaşırıyor. Bundan sonra daha büyük sorumluluklarının olduğunun fakında ve bana daha çok çalışacağına söz verdi" dedi.

