Turizme toparlanma zamanı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 'Bu yıl, 2016 yılına göre özellikle Rusya pazarında ciddi bir toparlanma var. 2016'ya göre çok daha iyi bir turizm mevsimi geçireceğimizi ümit ediyoruz' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Bu yıl, 2016 yılına göre özellikle Rusya pazarında ciddi bir toparlanma var. 2016'ya göre çok daha iyi bir turizm mevsimi geçireceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bilgisayar dağıtım törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, tören sonrasında Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, charter uçaklarına verilen yakıt desteği ile ilgili bir soru üzerine, "Geçen yıl 7 havaalanına turist getiren charter uçaklara uçak başına 6 bin dolar yakıt desteği veriyorduk. Ayrıca 200'den fazla turist getiren charter uçaklara da yüzde 30 fazlasıyla 7 bin 800 dolar yakıt desteği veriyorduk. Bu yıl bu desteğimizin kapsamını biraz daha genişlettik sadece charter uçaklarına değil aynı zamanda birçok havaalanımız için tarifeli uçaklara da yakıt desteği vermeye başladık" dedi.

Bu yıl Eskişehir, Samsun, Ordu, Trabzon havaalanlarını da yakıt desteğine dahil ettiklerini ifade eden Bakan Nabi Avcı; "Son Bakanlar Kurulu'nda aldığımız bir kararla Sabiha Gökçen ve Erzurum'u da bu kapsama almış olduk. Sabiha Gökçen sadece charter uçakları için, Erzurum ise hem charter hem de tarifeli uçuşlarda bu destekten faydalanabilecek. Gazipaşa Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Milas Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta, Eskişehir, Ordu Giresun, Samsun ve son ilavelerle Erzurum ve İstanbul Sabiha Gökçen, şu anda yakıt desteği alacak havaalanlarımız. Bu hem yerli hem de yabancı tur operatörlerimiz tarafından çok yararlı görülen ve geçen yıl olumlu etkilerini gördüğümüz bir teşvik ama bunun dışında da bizim sektöre sağladığımız pek çok başka destekler de var. Özelikle sektörde çalışan işletmelerin kredi borçlarının ertelenmesi yeniden yapılandırılması vergi borçlarının yapılandırılması gibi pek çok desteği de geçen yıl uyguladık, önümüzdeki yıllarda da uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem / İHA)