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Turizmde yerinde tanıtım dönemi
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Turizmde yerinde tanıtım dönemi

2016 yılı turizm değerlendirme toplantısı Bozüyük Pınarbaşı tesislerinde yapıldı. Kültür Turizm İl Müdürü Veli Çelik tarafından gerçekleştirilen sunum öncesi açıklama yapan Vali Amir Çiçek, yerinde tanıtıma önem verdiklerini söylerken, çok büyük ve fazla odalı otel yerine butik otelciliğe ve eko turizme yönelinmesini istedi.

2016 yılı turizm değerlendirme toplantısı Bozüyük Pınarbaşı tesislerinde yapıldı. Kültür Turizm İl Müdürü Veli Çelik tarafından gerçekleştirilen sunum öncesi açıklama yapan Vali Amir Çiçek, yerinde tanıtıma önem verdiklerini söylerken, çok büyük ve fazla odalı otel yerine butik otelciliğe ve eko turizme yönelinmesini istedi.

YERİNDE TANITIM

2016 yılında Muğla'da turizm anlamında alınan tedbirler ve önlemler ile güvenlik açısından bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Vali amir Çiçek, 2017 yılında da bu güvenlik önlemlerinin devam edeceğini ve 2017 yılı turizminde de bir sıkıntı yaşamayacaklarını açıkladı. Vali Çiçek, "15 Temmuz'da yaşadığımız o ihanet çetelerinin, FETÖ terörünün darbe girişimi tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'mızı da olumsuz etkiledi. Biz özellikle tanıtım fuarlarına, ister yurt içinde, ister yurt dışında stantlar açtık. Turizmde hep dışarıya gidip ülkemizi ve Muğla'mızı tanıtmaya çalışıyoruz. Biz geçen sene yeni bir konsept uyguladık. Bunun da faydasını gördük. Bizim ülkemizi tanımak isteyenleri biz Muğla'ya davet ettik. Basını, iş adamlarını, seyahat acentelerini, büyükelçilerini bölgemizde üç dört gün ağırlayalım dedik. Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de basın mensuplarını, işadamlarını, tur operatörlerinin temsilcilerini ağırladık. Dış ülkelerde ülkemiz ve bölgemiz ile ilgili yapılan anti propagandanın doğru olmadığını biz gelen konuklara göstermek istedik. Gelen konuklar bölgenin huzurunu gördükten sonra yapılan anti propagandanın doğru olmadığını fark ettiler ve ülkelerine gittiklerini iddia edilen propagandanın doğru olmadığı anlattılar. Özellikle Ukrayna'dan gelen turist sayısında yüzde 100 artış yaşadık. Biz o ülkelere gidip durumu anlatmak yerine, o ülkelerin ileri gelenlerini basınını, büyükelçisini, tur operatörlerini, seyahat acentelerini Muğla'da getirerek yerinde tanıtım yaptık" dedi.

YERLİ TURİST PATLAMASI YAŞANDI

Muğla basınının da büyük katkısını gördüklerini belirten vali Çiçek, "Ulusal ve yerel basın mensupları, köşe yazarları da bizlere büyük katkı verdi. Özellikle yerli turist konusunda Ramazan ve Kurban Bayramlarında Muğla'daki otellerde yer kalmadı, tıklım tıklım tesislerde doluluk oranı yaşadık. Turizm anlamında nedense hep yabancı turisti ön plana alıyoruz. Yerli turisti görmüyoruz. Geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen yerli turistte adeta patlama yaşandı. İki bayram tatilinde tesislerde yer kalmadı. 2016 yılında 4 milyona yakın yerli turist ağırladık. Bu şu demek. Muğla güvenli ve huzurlu bir kent. İnsanlarımız tatillerini geçirmek için adeta akın akın Muğla'ya geldi. Tesislerimiz yabancı turist açığını yerli turist ile kapattıklarını düşünüyorum" dedi.

KONGRE TURİZMİ

Muğla turizminde 'Sezon' sözünü lügattan kaldırılmasını isteyen Vali Çiçek, "Bizim hedefimiz yıl boyu turizm. Bunun için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin üzerinde durması gereken konu kongre turizmi. Muğla kış aylarında iklimi o kadar güzel ki, istediğiniz bir otelde kongre turizmi yapılabilir. Kongre turizmi için altyapı konusunda mevcut otellerimiz ile bu kongreleri yapabilecek kapasitedeyiz. Neyimiz eksik. Bakıyoruz bu mevsimde otellerimiz kapalı. Turizm açısından ölü sezon değimiz bu dönemi canlandırmak istiyoruz. Bu konu üzerinde yılmadan çalışıyoruz ve geçen sene başlattık. Diğer bir turizm şekli sağlık turizmi. Bu bölgenin ormanı, iklimi, hatta termal suyu bulunan çok güzel yerlerimiz var" dedi.

ALTERNATİF PAZAR ARAYIŞLARI

Muğla'nın turist pazarının genellikle Avrupa ülkeleri olduğunu, pazarın genişletilmesi için de çalışma yaptıklarını belirten vali Çiçek, "Tanıtım ve pazarlama için hep Avrupa ülkelerine gidiyoruz. Tamam onlar da gelsin. Ama diğer ülkeler de niçin bizim bu bölgenin kaynaklarını tanıtmayalım. Pazar alanımızın alternatifini bulalım dedik. Hindistan gibi, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerden de Muğla'ya grupların ve turistlerin gelmesini sağlamamız gerekiyor" dedi.

EKO TURİZM

Turizme yeni bir anlayış getirmek istediklerini belirten Vali Çiçek, Eko turizme de ağırlık verdiklerini söyledi. Çiçek, "Artık büyük oteller, yatak kapasite sayısı fazla olan oteller yerine butik otellerin olduğu bir turizm anlayışına yönelmeliyiz. Köy yaşantısını içine alan, nar bahçeleri, sebzesi ile, orman ile bütünleşmiş bir turizm birimleri oluşturmaya çalışacağız. Artım Muğla'da yeni ve büyük oteller yapmaya ihtiyaç yok. Çünkü mevcut otellerimiz yeterli zaten. Eğer yapacaksak butik otellere yönelelim, eko turizme doğru yönelelim" dedi.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, 2016 yılı turizm değerlendirmesinin yanında kazı çalışmaları, mavi bayrak sayısı, marinalar ve 2016 yılında gelen turist sayıları hakkında bilgi verdi. Çelik, 2015 yılında Muğla'ya gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 081 bin 467 olduğunu, 2016 yılında ise 1 milyon 822 bin 509 yabancı turistin Muğla'yı ziyaret ettiğini, bir önceki yıla oranla yaşanan düşüş miktarının yüzde 41 olduğunu açıkladı.
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