Turizm sektörünün temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi

Turizm sektörünün temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Dorak Holding'in İstanbul'daki yeni hizmet binasının açılışına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaplan Tan, İstanbul'daki beş yıldızlı otellerin yöneticileri, tur rehberleri ve MICE acentelerinin temsilcileri katıldı. Açılış, Cağaloğlu'nda İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirildi. Ahmet Serdar Körükçü ve Müberra Eresin, 2016 ve 2017 yılı için turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Uzak Doğu'yu Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyoruz'

Turizm sektörünü değerlendiren Ahmet Serdar Körükçü, 2017 yılının, 2016 yılına göre çok iyi başladığını söyledi. İlk 5 ayda yaklaşık yüzde 50 atış olduğunu söyleyen Körükçü, "İkinci yarıdan sonra inşallah bu sayı artar diye düşünüyoruz. 2017 yılı yüzde 50'lik bir yükselmeyle devam eder. Biz, 2014 yılının sonuna kadar sadece Türkiye destinasyonu ile çalışıyorduk. 2015 ve 2016 yılında Türkiye'de olumsuz şartlardan dolayı Avrupa'da Zürih merkez ofisimizi açtık. Ayrıca bu ay içerisinde, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Fransa'daki ofislerimiz de faaliyetlerine başlıyorlar. Uzak Doğu'yu Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'yı Türkiye'ye getiriyoruz. Karşılıklı böyle bir akım içinde devam ediyoruz. İnşallah sayılar artar. Türkiye'de istikrar, hem siyasi hem de ekonomik olarak devam ederse turizm rakamlarında çok iyi noktaya geliriz diye düşünüyorum' dedi.

"Gelen turistten herkes faydalanıyor"

Turizm alanında çok değişik sektörlerde olduklarını da belirten Körükçü, 'Havacılık adına balon sektöründe varız. Mağazalar, restoranlarımız yer alıyor. Çok değişik destinasyonlarla değişik işler yapıyoruz. 2015 yılında Kapadokya Zelve Vadisi'nde 'Zelve Mapping'e başladık. Yeni bir akım oldu ve ilgi artıyor. Katpatuka diye çamur banyosu yaptık, insanların ilgisini çektik. Değişik sektörlerde değişik yatırımlara devam ediyoruz. Bizim getirdiğimiz bilhassa Uzak Doğulu misafirlerimizden ülkemizin boyacısı, paşmina satan esnafı ve dondurma satan esnafına kadar tüm bölgeler her yönüyle faydalanıyor. A'dan Z'ye herkes bu turizmden faydalanıyor diyebiliriz' diye konuştu.

'2017'den daha ümitliyiz'

2016 yılında dünyada hem siyasi hem de ekonomik krizler yaşandığını hatırlatan TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin de, '2016 beklentilerimizin çok altında geçti. 2017'den daha ümitliyiz" dedi. Eresin, turizm sezonunun yavaş yavaş açılmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Arada bir takım krizler oldu. Onlar yavaş yavaş hallediliyor. Türkiye'nin 2017 yılını, 2016 yıldan daha iyi kapatacağını düşünüyorum. İstanbul'da yaz sezonu açıldı. Ramazan ayı genel olarak İstanbul'da çok hafif geçer. Ramazan ayıdan sonra bir hareket bekliyoruz.'

