Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Turizm sektörünün temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Turizm sektörünün temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi

Turizm sektörünün temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi

Turizm sektörünün temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Dorak Holding'in İstanbul'daki yeni hizmet binasının açılışına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaplan Tan, İstanbul'daki beş yıldızlı otellerin yöneticileri, tur rehberleri ve MICE acentelerinin temsilcileri katıldı. Açılış, Cağaloğlu'nda İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirildi. Ahmet Serdar Körükçü ve Müberra Eresin, 2016 ve 2017 yılı için turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.
'Uzak Doğu'yu Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyoruz'
Turizm sektörünü değerlendiren Ahmet Serdar Körükçü, 2017 yılının, 2016 yılına göre çok iyi başladığını söyledi. İlk 5 ayda yaklaşık yüzde 50 atış olduğunu söyleyen Körükçü, "İkinci yarıdan sonra inşallah bu sayı artar diye düşünüyoruz. 2017 yılı yüzde 50'lik bir yükselmeyle devam eder. Biz, 2014 yılının sonuna kadar sadece Türkiye destinasyonu ile çalışıyorduk. 2015 ve 2016 yılında Türkiye'de olumsuz şartlardan dolayı Avrupa'da Zürih merkez ofisimizi açtık. Ayrıca bu ay içerisinde, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Fransa'daki ofislerimiz de faaliyetlerine başlıyorlar. Uzak Doğu'yu Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'yı Türkiye'ye getiriyoruz. Karşılıklı böyle bir akım içinde devam ediyoruz. İnşallah sayılar artar. Türkiye'de istikrar, hem siyasi hem de ekonomik olarak devam ederse turizm rakamlarında çok iyi noktaya geliriz diye düşünüyorum' dedi.
"Gelen turistten herkes faydalanıyor"
Turizm alanında çok değişik sektörlerde olduklarını da belirten Körükçü, 'Havacılık adına balon sektöründe varız. Mağazalar, restoranlarımız yer alıyor. Çok değişik destinasyonlarla değişik işler yapıyoruz. 2015 yılında Kapadokya Zelve Vadisi'nde 'Zelve Mapping'e başladık. Yeni bir akım oldu ve ilgi artıyor. Katpatuka diye çamur banyosu yaptık, insanların ilgisini çektik. Değişik sektörlerde değişik yatırımlara devam ediyoruz. Bizim getirdiğimiz bilhassa Uzak Doğulu misafirlerimizden ülkemizin boyacısı, paşmina satan esnafı ve dondurma satan esnafına kadar tüm bölgeler her yönüyle faydalanıyor. A'dan Z'ye herkes bu turizmden faydalanıyor diyebiliriz' diye konuştu.
'2017'den daha ümitliyiz'
2016 yılında dünyada hem siyasi hem de ekonomik krizler yaşandığını hatırlatan TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin de, '2016 beklentilerimizin çok altında geçti. 2017'den daha ümitliyiz" dedi. Eresin, turizm sezonunun yavaş yavaş açılmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:
"Arada bir takım krizler oldu. Onlar yavaş yavaş hallediliyor. Türkiye'nin 2017 yılını, 2016 yıldan daha iyi kapatacağını düşünüyorum. İstanbul'da yaz sezonu açıldı. Ramazan ayı genel olarak İstanbul'da çok hafif geçer. Ramazan ayıdan sonra bir hareket bekliyoruz.'

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tendürek şehidinin ailesi acı haberi aldı
Paris'te Orly Havalimanı boşaltılıyor
Merkel, G7 için İtalya'da
Aziz Yıldırım ifade verdi
Diyanet'e FETÖ Operasyonu
Meclis'in darbe girişimi raporu açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tendürek şehidinin ailesi acı haberi aldı
Tendürek şehidinin ailesi acı haberi aldı
Paris'te Orly Havalimanı boşaltılıyor
Paris'te Orly Havalimanı boşaltılıyor
Merkel, G7 için İtalya'da
Merkel, G7 için İtalya'da
Aziz Yıldırım ifade verdi
Aziz Yıldırım ifade verdi
Diyanet'e FETÖ Operasyonu
Diyanet'e FETÖ Operasyonu
Meclis'in darbe girişimi raporu açıklandı
Meclis'in darbe girişimi raporu açıklandı
Mardin'de terörün finansman kaynağına darbe
Mardin'de terörün finansman kaynağına darbe
Metrobüs durağında bomba paniği
Metrobüs durağında bomba paniği
Filipinler'de çatışma: 31 terörist öldürüldü
Filipinler'de çatışma: 31 terörist öldürüldü
Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi
Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi
Hastanelik olan askerlerin sağlık durumu iyiye gidiyor
Hastanelik olan askerlerin sağlık durumu iyiye gidiyor
Gaziantep'te kaleşnikoflu infaz: 2 ölü
Gaziantep'te kaleşnikoflu infaz: 2 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English