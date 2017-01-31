Turizm gelirleri son çeyrekte yüzde 27,2 azaldı

Turizm gelirleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 azaldı.

Turizm gelirleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ve yıllık 'Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 azalarak 4 milyar 782 milyon 729 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,9'u yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,1'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ediliyor. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 30 milyon 717 bin dolarını kişisel harcamalar, 752 milyon 12 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 72,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



3 MİLYAR 611 MİLYON 462 BİN DOLAR PAKET TUR

Bu yılki gelirin 18 milyar 495 milyon 978 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 611 milyon 462 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 714 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 626 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise bin 72 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 705 dolar, yabancıların ortalama harcaması 633 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,4 azalarak 6 milyon 699 bin 430 kişi oldu. Bunların yüzde 81,4'ünü 5 milyon 453 bin 780 kişi ile yabancılar, yüzde 18,6'sını ise 1 milyon 245 bin 650 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,6 azalarak 31 milyon 365 bin 330 kişi oldu. Bunların yüzde 80,6'sını 25 milyon 265 bin 406 kişi ile yabancılar, yüzde 19,4'ünü ise 6 milyon 99 bin 924 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43 azalarak 870 milyon 700 bin dolar oldu. Bunun 747 milyon 720 bin dolarını kişisel, 122 milyon 980 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 11,4 azalarak 5 milyar 49 milyon 793 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 31 milyon 515 bin dolarını kişisel, 1 milyar 18 milyon 278 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azalarak 1 milyon 796 bin 130 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 485 dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,8 azalarak 7 milyon 891 bin 909 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.

