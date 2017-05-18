Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Muğla-Denizli karayolunda, Ukraynalı turistleri taşıyan midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı.

Muğla-Denizli karayolunda, Ukraynalı turistleri taşıyan midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı.

Bodrum'dan Denizli-Pamukkale'ye Ukraynalı turistleri taşıyan 45 HD 0924 plakalı Tuncay G. yönetimindeki midibüs, Muğla-Denizli karayolu 17. kilometresi Yaylasöğüt mevkisinde havanın yağışlı olması nedeniyle devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler sevk edildi. Kazada devrilen midibüste bulunan tercüman İlhami Geçit, turistler Iana Dubauyk, Alla Tarasıu, Volodymyr Trasuk, Anna Osypenko, Vıta Parfenovych, Halina Frolova, Alisa Isımsız, İevgeniia Lapchuk, Fred Sdorılovys, Andrıı Prodtsenko, Olegsdr Shevchenko, Alfied Stanilosvsky ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Özel Yücelen Hastanesinde tedavi altına alındılar.



MENTEŞE KAYMAKAMI OLAY YERİNED

Kazanın ardından olay yerine gelen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Bodrum'dan Pamukkale'ye turistleri taşıyan midibüs aşırı yağıştan dolayı yoldan çıktı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı" dedi.

Muğla Valiliğinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.25 sıralarında Ula ilçesi Yaylasöğüt mevkisinde Bodrum'dan Denizli'ye gitmekte olan Ukraynalı turistleri taşıyan yolcu midibüsü yağışa bağlı kayma sebebiyle kaza yapmıştır. Yaralılardan 16'sı Ukraynalı turist kafilesinden olup, araçta ayrıca 1 şoför ve 1 rehber bulunmaktadır. 13 yaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 4 yaralı da Muğla Yücele Hastanesi'ne ivedilikle sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılardan 10'u ayakta tedavi edilmiş, herhangi bir sağlık sorunu olmayan araç şoförü olay yerinde kalmıştır. Diğer yaralıların da hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

(Bekir Tosun/İHA)