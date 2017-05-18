Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden günübirlik gezi için Pamukkale'ye giden Ukraynalı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden günübirlik gezi için Pamukkale'ye giden Ukraynalı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Muğla-Denizli karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum'da tatillerini geçiren Ukraynalı kafileyi taşıyan 45 HD 0924 plakalı tur midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muğla Yücelen Hastanesi'ne sevk edildi.

(Bekir Tosun/İHA)