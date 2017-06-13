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Turistlere eylem hazırlığında olan 14 terörist yakalandı
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Turistlere eylem hazırlığında olan 14 terörist yakalandı

İzmir'de yaz sezonun açılmasını fırsat bilerek yabancı turistlere ve turizm noktalarına yönelik eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyesi 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yaz sezonun açılmasını fırsat bilerek yabancı turistlere ve turizm noktalarına yönelik eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyesi 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler PKK/KCK terör örgütü üyelerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda inşaat alanı şantiyelerinde kalan 2 bin 343 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan ve terör nitelikli suçlardan olmak üzere aranan 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sezonunun açılması sebebiyle terör örgütlerinin yabancı turistlere ve turizm noktalarına yönelik sansasyonel eylem gerçekleştirme ve ülkemizin yurt dışındaki itibarını zedeleyici eylem hazırlığında oldukları belirtildi.
(Abdülaziz Baydilli /İHA)

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