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Turistler Giresun'un tarihini faytonla gezecek
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Turistler Giresun'un tarihini faytonla gezecek

Giresun'un tarihi mekanları artık doğa dostu ve nostaljik dakikalar yaşatan elektrikli fayton ile gezilecek.

Giresun'un tarihi mekanları artık doğa dostu ve nostaljik dakikalar yaşatan elektrikli fayton ile gezilecek.

Giresun Valiliği öncülüğünde alınan fayton Giresun Sokak ve caddelerinde ilk turunu attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fayton hakkında bazı vatandaşlar 'Artık Giresun'da Taksim gibi" yakıştırmasını yaparken bazı vatandaşlar ise televizyonlarda gördüğü faytonu yakında inceledi.

Giresun'da tarihi bir yolculuğu andıracak fayton gezileri ise Giresun sahilinden başlayarak belediye meydanı, Gazi Caddesi veya Kazancılar yokuşundan Giresun Kalesi'ne tarihi konakların oluşturduğu Zeytinlik semtinin içinden geçerek son bulacak.

Giresun'daki turizm çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Giresun Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, "2015 yılının Giresun turizm yılı ilan edilmesiyle birlikte turizmde yaptığımız çalışmalar ciddi bir ivme kazandı. Özellikle 2015 yılında Giresun Adasının turizme açılmasıyla hız kazanan Giresun turizmi ve Karadeniz turizmi yeniliklere açık. Bu manada bölgeye gelen tur otobüsü sayılarında ve bölgeye gelen turist sayılarında ciddi artışlar yaşıyoruz. 2014 yılı ve evveli yıllara oranla 5,6 katlık bir büyümemiz oldu. Turizm yatırımlarında da ciddi bir büyüme var. Nihayetinde bu büyüme hızı ve insanların Giresun'u butik olarak turizm yeri olarak tercih etmelerinde özellikle yaylalarıyla, doğasıyla, Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşamasıyla beğenilen ve tercih edilen bir destinasyon oldu" dedi.

"Gözle görünür olan bu hareketlilik yatırımcılarında ilgisini çekti ve özel bir müteşebbis sağ olsunlar elektrikli bir faytonu şehrimize kazandırdılar" diyen Uzuner, "Tabiki elektrikli olması bizim özel bir tercihimiz oldu. Bu faytonun gelmesinde çünkü hayvanların yük taşıma amaçlı kullanılmasına kesinlikle karşıyız. Özellikle petrol kullanmıyor olması doğayı koruyor olması, güzel şehrimizin doğasına karbonmonoksit salmayacak olması çevreci olması bizim için çok önemliydi. Şehirde Giresun sahil bandında, şehir merkezinden, belediye meydanından, Gazi Caddesi veya Kazancılar yokuşundan Giresun Kalesine ardından 300'e yakın tarihi konağın olduğu Da Vinci'nin altın oranının işlendiği Zeytinlik semtindeki konakların içinden geçerek hem tarihe bir yolculuk gibi bir turistlik seyahat hem de şehrin ana turizm destinasyonlarını görüp dinleyebilecekleri keyifli gezintili bir seyahat olacaktır" ifadelerini kullandı.
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