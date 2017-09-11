11.09.2017 10:56 Turistin çantasını kapkaççılardan geri alan genç dayak yedi

İstanbul Fatih'te dün film sahnelerini aratmayan bir kapkaç olayı yaşandı. Turistin çantasını kapkaççılardan geri alan genç darp edildi. İstanbul Fatih'te dün film sahnelerini aratmayan bir kapkaç olayı yaşandı. Turistin çantasını kapkaççılardan geri alan genç darp edildi.

Olay, dün saat 14.40 sıralarında Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde genç bir turist cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. Burada alışveriş yapan kadın ardından yürümeye başladı. Turisti gözüne kestiren 3 kapkaççı, ona yaya bir şekilde yaklaştıktan sonra kolundaki çantayı alarak kaçmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar ve kadın, zanlıların peşinden koşmaya başladı. Ancak kapkaççıları yakalayamadı.



KAHRAMAN GENÇ ÇANTAYI KAPKAÇÇILARDAN GERİ ALDI

Kadının çığlıklarını duyan Deniz Arama ve Kurtarma ekibinden F.K., motosikletine atladığı gibi kapkaççıların peşine düştü. Zanlıların elinden çantayı alan genç, geri dönerek kadına teslim etti. Çantasını kontrol eden kadın sadece cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar etrafa bakınarak kadının cep telefonunu aradı. Ancak tüm aramalara rağmen telefon bulunamadı.



ÇANTAYI GERİ ALAN GENCE TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Olayın hemen ardından kadının yanına gelen genç, telefon ile 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Ekip arkadaşlarına da haber veren genç, olay yerinde polis ekiplerini ve arkadaşlarını beklemeye başladı. Ancak bu esnada gencin başına hiç ummadığı bir olay geldi. Durumu kendilerine yediremeyen kapkaççılar yanlarına birkaç kişiyi de alarak geri geldi. Kapkaççıların yanlarında gelen bir şahıs gence tekme ve tokatla saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan genç koşarak uzaklaşırken, kapkaççılar da tekrardan kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



KADININ YERE DÜŞEN CEP TELEFONUNU DA HIRSIZLAR ÇALDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çantayı çalan kapkaççılar kaldırım üzerinde koşuyor. Koşarken çantadaki cep telefonunu yere düşürüyor. Çantasını kaptıran turist kadın ise onların peşinden koşarak durmaları için elini kaldırıyor. Vatandaşlar kapkaççıların peşinden koşuyor. Motosikletli genç de kavşaktan dönerek şüphelilerin peşine takılıyor. Kaldırımda yürürken telefonu fark eden 2 zanlı ise etrafına bakındıktan sonra yere düşen cep telefonunu kaşla göz arasında alıyor. Telefonu alan zanlılar da koşarak uzaklaşıyor. Ardından genç kadına çantasını teslim ediyor. Bir yandan da polis ekiplerini arıyor. Cep telefonunun çantasında olmadığını fark eden kadın etrafı arıyor. Tam o esnada gencin yanına gelen kapkaççının arkadaşı ona tokat atarak saldırıyor.



"PERSONELİ YALNIZ GÖRÜNCE SALDIRDILAR"

Olayı duyan Deniz Arama ve Kurtarma Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu, "Bayan turist kapkaça uğruyor. Bizim mürettebatımız çığlıkları duymasının ardından motosikletle gaspçıları sıkıştırıyor. Ellerinden çantayı alıyor. Sonra da kadına teslim ediyor. Ardından da durumu polise bildiriyor. O esnada adamlar tekrar çıkıp geliyor. Personeli yalnız görünce saldırıyorlar. Bizim gelmemizle beraber kaçıyorlar. Çantasını tamamen geri aldı ancak cep telefonu kayıptı. Onu da arkadan gelen başka bir grup alıp kaçıyor" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

