Turistin çantasından çıkanlar şoke etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan turistin valizinden çıkanlar şaşırttı.

Manavgat'ta hizmet veren 5 yıldızlı bir otelde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kat görevlisinin temizlik yapmak için girdiği odada, açık vaziyetteki valiz içerisinde otele ait malzeme, yiyecek ve içecek görmesi üzerine otel yetkilileri, turisti getiren acenta yetkilileri ile valizleri kontrol etti. Turistin çantasına koyduğu malzemeler görenler tarafından 'Oteli de valize koysaydı' şeklinde yorumlandı.

Kontrol edilen valiz ve çantalarda çay, meyve suyu, şampuan, duş jeli, tuvalet kağıdı, bıçak-çatal, maden suyu, havlu ve çarşafın yanı sıra reçel, bal, tereyağı, elma ve portakal gibi yiyecek maddeleri bulundu.



"ÇANTALARINA VE POŞETLERE YİYECEK İÇECEK DOLDURMALARINA ANLAM VEREMİYORUZ"

Otellerinin ultra her şey dahil sistemle hizmet verdiğini, 24 saat boyunca yeme-içme imkanı bulunduğunu belirten Otel Müdürü Seyfi Öksüz, "Hal böyleyken misafirlerimizin bazılarının odalarına yiyecek-içecek çıkarmalarına, büfeden çantalarına ve poşetlere yiyecek içecek doldurmalarına anlam veremiyoruz" dedi.

Misafirlerinden hiçbir şeyi sakınmadıklarını, her şeyin en iyisini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Öksüz "Odaya götürülen tatlı türü yiyecekler yüzünden odada karınca ve benzeri böcekler oluşmakta misafirlerimiz kendi sebep oldukları olayı da şikayet konusu yapmaktadır" ifadelerini kaydetti.



"YAŞADIĞIMIZ OLAY ABARTILMADIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Kat görevlisinin bilgi vermesi üzerine acenta yetkilileri ve rehberler eşliğinde turistin çantalarının kontrol edildiğini belirten Öksüz "Maalesef hiçte arzu etmediğimiz bir manzara ile karşılaştık. Misafirimiz otelde ne bulduysa çantasına koymuş. Bu durum bizleri üzdü. Diğer otellerde de benzeri olayların yaşandığını duyuyor, abarttıklarını düşünüyorduk. Yaşadığımız olay abartılmadığını gözler önüne serdi. İstedikleri an gece-gündüz demeden 24 saat her türlü hizmetten yararlanabiliyor. Misafirlerimizden kendilerine yakışan şekilde davranmalarını istiyoruz" dedi.

(Arif Kaplan / İHA)