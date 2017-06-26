Turist teknesi battı: 9 ölü !

Kolombiya'nın Guatape şehrinde turist teknesi battı. Olayda 9 kişi öldü.
Kolombiya'nın Guatape şehrinde turist teknesi battı. Olayda 9 kişi öldü. Kolombiya'nın Guatape şehrinde yaklaşık 150 turisti taşıyan tekne battı. Suda adeta can pazarı yaşanırken, teknedekilerin yardımına çevredeki küçük tekneler koştu. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılanlarsa kıyıya çıkarıldı ve hastanelere kaldırıldı.
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