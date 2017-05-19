Turist kadının ayağı yürüyen banda sıkıştı

Taksim'de yaşlı bir turist kadın metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken güvenlik görevlileri de görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Taksim'de yaşlı bir turist kadın metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken güvenlik görevlileri de görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Taksim metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir turist kadın metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahale etti. Ekipler müdahale sırasında kadının etrafına perde çekerek vatandaşların görmesini engelledi. Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turist kadının sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik görevlileri görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Bütün yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

