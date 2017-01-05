05.01.2017 20:09 Turgutlu Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Turgutlu Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı tutuklandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Turgutlu Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı tutuklandı.



8 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanında gözaltına alınan ve 12 Aralık 2016 tarihinde Turgutlu TEM ekipleri tarafından Manisa Turgutlu'ya getirilen, KHK ile kapatılan Turgutlu Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin Başkanı Arif D.'nin emniyet sorgusu tamamlandı. Arif D., emniyet sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Arif D. savcılık soruşturmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T tipi cezaevine gönderildi.

