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Turgutlu'da yılın ilk meclisi toplandı
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Turgutlu'da yılın ilk meclisi toplandı

Turgutlu Belediyesi Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında 7 gündem maddesiyle toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şirin, 2016 yılının Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirterek, "İç ve dış tehditlerimizin oluşturmaya çalıştığı kaos ortamına rağmen dimdik ayakta durduk. İçte ve dıştaki tehditlerin terör saldırıları neticesinde şehit olan, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yasını tuttuk. Hüzün dolu olaylarla geride bırakıp, geleceğe umut dolu emin adımlarla yürümeye gayret ederken yeni yılın ilk saatlerinde ise İstanbul'da yaşanan olayla sarsıldık. Bir kez daha siz değerli meclis üyelerimiz nezdinde ifade etmek isterim ki; Bizler her ne koşulda olursak olalım üzerinde yaşamaktan gurur duyduğumuz cennet vatanımızı çok seviyoruz. 2017 yılında da 'Daha yaşanılabilir Bir Türkiye ve Turgutlu' için ilk günkü heyecan ve azmimizle çalışmaya devam edecek, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bu manada hayatını kaybeden şehidimize ve onlarca insanımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah hain saldırıyı gerçekleştiren fail en kısa sürede bulunacaktır. Yeni yılı her ne kadar acı bir olayla başlasak da her yeni bir gün yeni bir umuttur. Bu anlamda her yeni günün ilçemize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Bizleri görevlerimize layık gören ilçe halkımız için Turgutlumuz'dan hareketle ilçemiz adına, şehrimiz adına, vatandaşlarımızın adına önemli kararlara birlikte imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah terör olaylarından ve doğal afetlerden uzak, sağlık, huzur ve mutlulukla bir 2017 yılı geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının başta Türk Milleti'ne Manisa'ya ve Turgutlumuz'a huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor; bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında vatan savunmasında nöbet tutan Mehmetçiklerimiz'e Yüce Allah'tan güç-kuvvet diliyorum" dedi.

2016 Aralık ayı meclis toplantı tutanağı ve meclis kararlarının ve meclis kararlarının görüşülmesi ile başlayan gündem, denetim komisyonun oluşturulması ile devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinden Ali Tura, Yaşar Kozak ve Hasan Koç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ise Eyüp Karademir ile Olcay Özsürücü, yapılan gizli oylama neticesinde denetim komisyon üyeliğine seçildi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in yıllık izni, norm kadro ve teşkilat şemasının da görüşüldüğü mecliste oy birliği alınan kararların ardından muhtelif arsa satışları için encümene ihale yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin son gündem maddesi olarak imar komisyon raporları görüşüldü. Meclis sonunda Başkan Şirin, tüm meclis üyelerine yeni yıl hediyesi takdim etti. Başkan Şirin'e nezaketlerinden dolayı teşekkür eden meclis üyeleri, açılış konuşmasında değindiği dilek ve temennileri için teşekkür etti.
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