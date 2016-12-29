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Turgutlu'da 2016 yılında bin 884 bebek dünyaya geldi
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Turgutlu'da 2016 yılında bin 884 bebek dünyaya geldi

Turgutlu Belediyesi, evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğunu paylaşmaya devam ederken, 2016 yılında toplam bin 884 yeni doğana 'Turgutlu'ya Hoş Geldin Bebek' hediyeleri takdim edildi. Belediye Başkanı Turgay Şirin de Kanyılmaz ailesini ziyaret ederek, Ertuğrul Bebek ile bir araya geldi. Turgutlu Ailesine katılan yeni bireylerin vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetişmesini dileyen Başkan Şirin, 'Allah, sizlere huzur ve mutluluk getiren evlatlarınıza uzun ve sağlıklı bir ömür versin' diyerek, minik hemşehrisi için hazırlanan hediyelerini annesi Sevinç Kanyılmaz'a takdim etti.

Turgutlu Belediyesi, evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğunu paylaşmaya devam ederken, 2016 yılında toplam bin 884 yeni doğana 'Turgutlu'ya Hoş Geldin Bebek' hediyeleri takdim edildi. Belediye Başkanı Turgay Şirin de Kanyılmaz ailesini ziyaret ederek, Ertuğrul Bebek ile bir araya geldi. Turgutlu Ailesine katılan yeni bireylerin vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetişmesini dileyen Başkan Şirin, "Allah, sizlere huzur ve mutluluk getiren evlatlarınıza uzun ve sağlıklı bir ömür versin" diyerek, minik hemşehrisi için hazırlanan hediyelerini annesi Sevinç Kanyılmaz'a takdim etti.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile Turgutlu Ailesi büyümeye devam ederken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin 2016 yılının son bebeklerinden Ertuğrul Bebek'i ziyaret etti. Çıkrıkçı Mahallesinde ikamet eden Anne Sevinç Kanyılmaz ve aile bireyleri tarafından karşılanan Başkan Şirin'e daire müdürleri eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sevinç Kanyılmaz, eşinin işte olması dolayısıyla kendisinin selamlarını ileterek, "Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zahmet edip evimize kadar geldiler. Ertuğrul henüz 1 aylık. Şükür sağlık sorunları yok" dedi.

Başkan Şirin de kucağına alıp sevdiği Ertuğrul bebeğe sağlıklı ve mutlu uzun yıllar dileyerek şunları söyledi: "Turgutlu Belediyesi olarak ailelerimizin mutlu günlerinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün de Kanyılmaz ailesinin misafiri olduk. Maşallah Ertuğrul çok güzel bir bebek. Allah ona uzun ve sağlıklı ömürler versin. Vatanımıza ve milletimize hayırlı bir birey olarak yetişsin. Ailemizin sevinci ve mutluluğu daim olsun."

"2016'da bin 884 bebeğe 'Hoş geldin' dedik"

Projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Şirin, "Geçtiğimiz yıla oranla yeni doğandaki artışın da etkisiyle bu yıl toplam bin 884 bebeğe hediye paketlerimizi ulaştırdık. Projemiz tüm hızıyla devam ederken, 61 mahallemizin tümüne ulaşmaya gayret ediyoruz. İçerisinde battaniyeden, kıyafete, temizlik malzemesine varıncaya dek temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerimizi 2017 yılında da ailelerimize hediye etmeye devam edeceğiz. Değişen ve gelişen Turgutlu ailesinin tüm yeni bireylerine 'hoş geldiniz' diyerek, evlat sevinci yaşayan tüm ailelerimize evlatlarını vatanımıza-milletimize hayırlı yetiştirmelerini diliyor, mutluluk, sağlık ve huzur temenni ediyorum" diye konuştu.
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