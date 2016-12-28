28.12.2016 14:23 Türbe ve anıt ağaç ilgi bekliyor

Siirt Yeni mahalleye bağlı Şeyh Tayyar civarında bir türbenin yanındaki bulunan yaklaşık 600 yıllık bıttım ağacı ilgi bekliyor. Siirt Yeni mahalleye bağlı Şeyh Tayyar civarında bir türbenin yanındaki bulunan yaklaşık 600 yıllık bıttım ağacı ilgi bekliyor.



Daha önce mahalle sakinleri tarafından yapılan girişim sonucu söz konusu türbenin yanındaki menengiç ağacı Anıtlar Yüksek Kurulunca tescillenmiş olmasına rağmen bugüne kadar bakım ve koruma hususunda bir çalışma yapılmadığı belirtiliyor.



Mahalle sakinlerinden Mehmet Sadık Atlağ, türbe ve anıt ağacın yetkililer tarafından koruma atına alındığına dair tedbirler alınmasını talep etti. Atlağ, daha önce birçok yaşlı menengiç ağacının bulunmasına rağmen çoğunun zaman içinde yok edildiğini, son kalan yaklaşık 600 yıllık Bıttım ağacının ise korunması için gerekli çalışmaların biran önce yapılması çağrısında bulundu.



Haziran 2015'te Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve Tescil Dairesi başkanlığından oluşan bir heyet Siirt'e gelerek incelemede bulunmuş, Şeyh Tayyar Türbesi yanındaki ağaç koruma altına alınmıştı.

