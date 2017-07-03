Tur otobüsü kamyona çarparak yandı: 17 ölü

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tur otobüsünün otobanda kamyonla çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tur otobüsünün otobanda kamyonla çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Almanya hükumet sözcüsü Steffen Seibert, düzenlediği basın toplantısında, güney Almanya eyaleti Saxony'de bir tur otobüsünün otobanda kamyonla çarpması sonucu alev almasıyla çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Mahalli basında yer alan habere göre, 17 kişi hayatını kaybetti. Alman Polisi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 31 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını belirtti. Otobüste 48 kişinin bulunduğu kaydedildi.

