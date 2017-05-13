Tur midibüsü böyle yola çıkmış

Muğla'da 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüs kazasında, aracın İzmir'den hareket ettiği ana ait görüntüler ortaya çıktı.
Muğla'da 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüs kazasında, aracın İzmir'den hareket ettiği ana ait görüntüler ortaya çıktı. İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü nedeniyle Marmaris'e giden midbüs uçuruma yuvarlanmış, kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Kaza yapan tur midibüsünün İzmir'den hareket ettiği ana ait görüntüleri ortaya çıktı.
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