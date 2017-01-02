02.01.2017 17:31 Tüp patladı, bir kişi hafif yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir dernekte tüp patlarken olayda bir kişinin hafifi yaralandığı öğrenildi. İzmir'in Konak ilçesinde, bir dernekte tüp patlarken olayda bir kişinin hafifi yaralandığı öğrenildi.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Basmane semti Bozkurt Caddesi üzerindeki bir iş hanında bulunana Elazığlılar Derneği'nde meydana geldi. Dernekte 74 yaşındaki Nurettin Ülker, çay demlediği sırada tüp patladı. Ülker, patlama ile ellerinden hafif yaralanırken derneğin camları kırıldı. Hafif yaralı Nurettin Ülker, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre, tüpün gaz sıkışmasından dolayı patladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

