Tunus'ta Alman turistlere bıçaklı saldırı

Tunus'un Bail kentinde Alman iki turist bıçaklı saldırıya uğradı.

Tunus'un Bail kentinde Alman iki turist bıçaklı saldırıya uğradı.

Tunus'un Bail kentinde alışveriş yapan Alman iki turist, pazarda dolaşırken bıçaklı saldırıya uğradı. Yetkililer, saldırıda yaralanan Alman anne-kızın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Tunus Ulusal Güvenlik Konseyi, 37 yaşındaki saldırganın tutuklandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Yasser Misbah ise, saldırganın psikolojik durumunun bozuk olduğunu, saldırının terör saldırısı olmadığını açıkladı.

