Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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