Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

