Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde tünel içinde 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde tünel içinde 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Zonguldak karayolunun İkizdere Tüneli'nde meydana geldi. Karabük yönüne giden Ümit A. yönetimindeki 06 DH 6205 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Emrah Yağcı yönetimindeki 67 ZG 775 plakalı TIR'a yandan çarptıktan sonra savrularak arkasından gelen Aykut İncebacak yönetimindeki 78 AF 288 plakalı pikap'la çarpıştı. TIR sürücüsünün yaralanmadığı kazada diğer sürücüler Ümit A. ve Aykut İncebacak ile Ayşe İncebacak, 3 yaşındaki Nisa Nur İncebacak, Ayşe Avcı, 9 yaşındaki Emirhan Avcı, Fatma Kesgin, 3 yaşındaki Kerem Kesgin, 1 yaşındaki Serra Nur Kesgin ile Sezer Arslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Çetin Uzunkara /İHA)