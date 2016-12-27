27.12.2016 10:29 Tunceli Valisi, yeni kimlik kartı çalışmaları hakkında bilgi aldı

Tunceli Valisi Osman Kaymak, 2017 yılı ocak ayında dağıtımına başlanacak olan yeni kimlik kartları ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tunceli Valisi Osman Kaymak, 2017 yılı ocak ayında dağıtımına başlanacak olan yeni kimlik kartları ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Tunceli Valisi Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren dağıtılacak olan yeni kimlik kartları ile ilgili ilde yürütülen çalışmaları inceledi. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Kaymak, 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren vatandaşa verilecek olan yeni kimlik kartları ile ilgili olarak, Tunceli Merkez ve 7 İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tüm teknik çalışmaların yapıldığını ve kontrollerinin de tamamlandığını belirterek, Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin vatandaşların T.C. Kimlik Kartı ile ilgili yapacakları başvuruları almak üzere hazır durumda olduğunu söyledi.



Kimlik kartı başvurusunun randevusuz olarak ikamet adresinin bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılacağını belirten Vali Kaymak, mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğunu ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındırdığını ifade ederek, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesinin ya da değiştirilmesinin olanaksız olduğunu söyledi.

